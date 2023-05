Klacht tegen Jesus-Leito voor vernieling, machtsmisbruik en verspilling

VVRP-ambtenaar Mac Cijntje heeft een klacht ingediend tegen Zita Jesus-Leito bij de Landsrecherche. Volgens de voormalig PS-politicus heeft de oud-minister gemeenschapsgeld verspild met de aanleg van de betonnen brug op Rif. Deze brug kostte de gemeenschap ruim een half miljoen. Volgens de ambtenaar had het ministerie ook een duiker kunnen aanleggen voor een fractie van dat bedrag. Verder beschuldigt hij Jesus-Leito van vernieling. De hellingbaan bij Grote Knip is destijds in opdracht van de PAR-politicus verwijderd. De oud-minister wachtte daarvoor het onderzoeksrapport niet af. Dat overigens nooit is gepubliceerd. Het bouwsel nam een groot stuk strand in beslag en was volgens veel mensen erg lelijk. Ook zou er volgens de toenmalige minister nooit een bouwvergunning zijn afgegeven voor de bouw van de rolstoelhelling in 2020.