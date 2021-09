Kluis van juwelier in Punda gestolen

Vier a vijf inbrekers hebben de kluis met inhoud van juwelier Jacky in Punda gestolen.. In de nacht van zondag op maandag braken ze in, en trokken ze met een pickup en kabels de zware kluis uit het pand. Volgens de Extra staan de krassen daarvan nog in het wegdek. Triest detail is dat de eigenaar van de juwelierszaak net een paar dagen daarvoor was overleden. Wegens het overlijden mochten klanten die nog juwelen in de kluis hadden liggen, ze eind deze week komen ophalen, schrijft de Extra.

