Sint Eustatius: ook Nederland krijgt financieel beheer niet op orde

Ook Nederland krijgt het financieel beheer van Sint Eustatius voorlopig niet op orde. Dat schrijft de website Dossier Koninkrijksrelaties. Op 15 juli moest de jaarrekening over 2020 worden ingeleverd, maar dat is niet op tijd gelukt. Volgens het College Financieel Toezicht moet het financieel beheer op Statia beter. Dat schrijven ze in een brief aan regeringscommissaris Alida Francis, zegmaar de hoogste bestuurder. Zo’n 3,5 jaar geleden nam het Rijk het bestuur over van het lokale bestuurscollege omdat die hun taken ernstig zouden verwaarlozen.