Koning maakt excuses voor slavernijverleden

Koning Willem-Alexander heeft vandaag excuses gemaakt voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat deed hij tijdens de jaarlijkse herdenking ‘Keti Koti’ in het Oosterpark in Amsterdam.

De afgelopen tijd voerde de Koning samen met Koningin Maxima gesprekken met nazaten die duidelijk maakten ‘hoezeer de pijn nog steeds in de haarvaten zit”.

Volgens de Koning kennen we tegenwoordig veel feiten ‘door de bril van de boekhouder. Maar de stemmen van de tot slaaf gemaakten, zijn verwaaid in de wind.’ Het wekt volgens Willem Alexander ontzag dat velen van hen in opstaand kwamen. Daarbij noemt hij onder andere de Curaçaose verzetsheld in opstand kwamen.

Na vijf minuten toespraak, volgden de woorden: ‘Als uw Koning en als deel van de regering, maak ik v Vandaag deze excuses zelf’, waarna luid geapplaudisseerd werd door de aanwezigen in Oosterpark. ‘Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd’, aldus de Koning.

Ten aanzien van diegenen die excuses overdreven vinden, zei de Koning: ‘Zij ondersteunen echter in grote meerderheid, wel de strijd voor gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht kleur en culturele achtergrond. Daarom wil ik u vragen: stel uw hart open voor al die mensen die hier vandaag niet zijn, maar die wel samen met u willen werken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Respecteer dat er verschillen zijn in beleving, achtergrond en voorstellingsvermogen.

Curaçao

Op Curaçao reageert premier Pisas positief op de woorden van Willem-Alexander. Tegen de NOS zegt hij: “Dat waarderen we zeer. Nederland heeft moed en verantwoordelijkheid getoond om pijnlijke zaken uit het verleden aan te pakken.” Volgens Pisas vormen excuses een belangrijke verandering in de relatie tussen Curaçao en Nederland.

Vanochtend om 7.30 begon op het Brionplein een ceremonie, waarbij onder andere de Nederlandse minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering aanwezig was.

Kuipers hoopt dat de woorden van de Koning ‘troost bieden aan de mensen op Curaçao’. Verder vertelde Kuipers dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties op 3 oktober op Curaçao zal zijn, tijdens de jaarlijkse Tula-herdenking. Zij zal dan aanwezig zijn voor officieel eerherstel van de leider van de slavenopstand in 1795, die uiteindelijk door de Nederlanders werd geëxecuteerd.

Volgens Kuipers zijn de ‘littekens van het slavernijverleden’ nog overal te zien, waarbij hij verschillen benadrukt in gezondheid, opleiding en kansen. Volgens de minister is er ‘nog een lange weg te gaan’.

Na de ceremonie op het Brionplein verhuizen de betrokkenen en geïnteresseerden naar het Tula-museum bij Landhuis Knip, waar de herdenkingsdag wordt voortgezet.