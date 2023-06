VBC keert zich tegen heffing over openstaande belastingschulden

De private sector is niet blij met de rente die de belastingdienst per 1 juli gaat heffen over uitstaande belastingschulden. Dat meldt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. Bedrijven die geen betalingsregeling hebben getroffen moeten bijna 7 procent rente gaan betalen. De belangenvereniging is diep bezorgd over deze maatregel en noemt het incassobeleid van de Belastingdienst zeer agressief en asociaal. Er wordt volgens haar geen rekening gehouden met de economie van Curaçao die nog niet volledig is hersteld van de pandemie. De VBC wil dan ook dat de regering het besluit intrekt of uitstelt. Dit punt zal de belangenvereniging ook in het overlegplatform met de overheid en de sociale partners naar voren brengen.