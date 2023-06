Passagier cruiseschip overboord

Een vrouwelijke Amerikaanse passagier van Mariner of the Seas, is eerder deze week overboord gevallen. Het cruiseschip was onderweg naar Curaçao. De 42-jarige toerist bevond zich op de tiende dek toen ze op de reling zat om foto’s te maken en vervolgens uitgleed. Wonder boven wonder overleefde ze het ongeval. Eenmaal aangekomen op Curaçao is de vrouw nog nagekeken in het ziekenhuis. Meestal loopt zo’n val niet goed af. Volgens een rapport van de internationale associatie van cruisemaatschappijen waren er tussen 2009 en 2019 212 incidenten waarbij iemand overboord sloeg, en slechts 28,2 procent van hen werd met succes gered.