Noodregeling ACU een feit

De ACU staat onder verscherpt toezicht van de centrale bank. Gisteren heeft de rechter de noodregeling goedgekeurd. Dat gebeurde op verzoek van de centrale bank. Daarmee is de toezichthouder van de financiële sector gemachtigd om bepaalde herstructureringen door te voeren. Dat geeft ACU de mogelijkheid om in lijn met de bestaande wet- en regelgeving door te gaan. De herstructurering bestaat uit het plaatsen van mensen in de Raad van Supervisie. Eerst zou de algemene ledenvergadering, het hoogste orgaan van de coöperatie, deze personen benoemen. Maar dat is niet gebeurd, waarna de centrale bank ingreep.