OM eist 9 maanden cel voor sjoemelende agent in El Capo-zaak

Het Openbaar Ministerie heeft negen maanden cel geëist tegen een politieagent die betrokken zou zijn geweest in de El Capo-zaak. Op de boot van persfotograaf Umpi Welvaart werd vier jaar geleden tientallen kilo’s cocaïne aangetroffen. Gisteren was de behandeling van het drugsonderzoek in hoger beroep. Eerder werd de ex-agent vrijgesproken. Het OM is het daar niet mee eens. Volgens justitie zijn er aanwijzingen dat hij bewijsmateriaal uit de telefoon van de kapitein heeft verwijderd. Ook zou hij de partner van medeverdachte Umpi Welvaart hebben bijgestaan met advies. Daardoor zou hij niet integer hebben gehandeld. De voormalig agent zegt onschuldig te zijn. Hij is al jaren bevriend met de persfotograaf en vindt het jammer dat zijn vriendschap in een negatief daglicht wordt gezet. Ook wil hij weer aan de slag bij het politiekorps.