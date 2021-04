Koningsspelen uitgesteld tot eind mei

De koningsspelen die vandaag zouden worden gehouden op Curaçao zijn vanwege de lockdown uitgesteld tot eind mei. Dat meldt coördinator Mavis Albertina vandaag in het Antilliaans Dagblad. Meer dan veertig scholen hadden zich aangemeld voor het evenement, daarom is nu besloten om het uit te stellen in plaats van te annuleren. In Nederland, Aruba en Bonaire hebben (sommige) scholen besloten om de spelen wel door te laten gaan. De volgende editie van de Koningsspelen staat gepland op 28 mei.