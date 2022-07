Kook weg bij Selikor

Wesley Kook is niet langer directeur bij Selikor. Sinds 1 juli is er een interim-directie. Het contract van Kook liep automatisch af op het moment dat hij de pensioenleeftijd bereikte. De oud-directeur is dit jaar 60 geworden. Op dit moment is zijn aanvraag om nog vijf jaar aan te blijven als directeur in behandeling. Het nieuwe contract moet bekrachtigd worden in een landsbesluit. Voorlopig wordt het vuilophaalbedrijf geleid door Glyraine Jukema en Angelique Fredema-Wallé.