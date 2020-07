Kort geding tegen Curaçaose parlementariërs

Op Curaçao heeft parlementariër Shaheen Elhage een kort geding ingediend tegen alle volksvertegenwoordigers. Met het kort geding wil hij afdwingen dat hij kan worden beëdigd in het parlement namens de partij PAR. De afgelopen week kwamen bij twee vergaderingen onvoldoende parlementsleden opdagen, waardoor de beëdiging niet door kon gaan.

Elhage wil nu via de rechter afdwingen dat iedereen aanwezig is bij een komende vergadering, zodat hij zijn zetel kan innemen. De oppositie heeft de vergaderingen de afgelopen dagen geboycot. Op dit moment is er geen meerderheid in het parlement dat de regering steunt. Daarom moet de regering-Rhuggenaath volgens hen opstappen.

Ook maken ze bezwaar tegen het feit dat de PAR eerst oud-minister Marilyn Alcalá-Wallé wilde benoemen. Haar geloofsbrieven zijn goedgekeurd, maar daarna zag ze van de beëdiging af. De oppositie wil nu laten onderzoeken of de situatie met Alcalá-Wallé correct is afgehandeld voordat Elhage kan worden benoemd.