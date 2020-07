Gouverneur: Misverstand bij oppositie

Volgens Gouverneur Lucille George-Wout heerst er een misverstand bij verschillende politieke partijen. Dat schrijft ze in een brief aan de voorzitter van het parlement. Volgens haar denken sommige parlementariërs dat er momenteel geen Statenzetel vacant is en daardoor geen nieuwe parlementariër kan worden beëdigd. Dat is volgens haar niet waar.

In de brief aan de Statenvoorzitter geeft de gouverneur een verslag van de afgelopen dagen en benadrukt ze dat alles volgens de regels is verlopen en dat niets een beëdiging van Shaheen Elhage in de weg staat.