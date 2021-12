Kritiek op Nederlandreis  statenleden

Er is kritiek op de 9 statenleden die momenteel in Nederland zijn. Ze zijn er voor een congres voor het 10 jarig jubileum van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. De reis kost veel geld omdat iedereen naast de vlucht en het verblijf ook daggeld ontvangt. Onder andere MFK-Statenlid Eduard Braam vraagt zich af of de reis van zijn collega’s echt nodig was. Ook vanwege de huidige coronamaatregelen in Nederland. PNP’er Gwendel Mercelina is een van de delegatieleden en zegt dat hij zijn reis zelf betaald heeft.

