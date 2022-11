Laatste fotoboek van Bea Moedt gelanceerd

Bea Moedt heeft haar fotoboek ‘Curaçao, my lasting love affair’ deze week gelanceerd. De fotografe zegt dat het boek een uiting is van haar dankbaarheid en diepe liefde voor Curaçao. Het bedrag dat ingezameld wordt met de verkoop van het boek wordt aangeboden aan Hospice Arco Cavent, waar personen gedurende hun laatste levensfase verblijven. Moedt zelf is ongeneeslijk ziek en verblijft ook in de hospice. Haar streven is om geld in te zamelen zodat meer ongeneeslijke zieke mensen toegang kunnen krijgen tot deze speciale vorm van zorg. In totaal zijn er 1500 boeken gedrukt die in de verkoop zijn. Het boek wordt verkocht bij verschillende boekhandels en kan ook online besteld worden via www.beamoedt.com.