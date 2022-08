Liemarvin Bonevacia mist EK-brons

Liemarvin Bonevacia greep gisteren net naast de medaille op de 400 meter. Uiteindelijk kwam hij minder dan een honderdste tekort op het EK in München. De 33-jarige Curaçaoënaar eindigde na een spannende race als vierde. Het goud ging naar de Brit Matthew Hudson-Smith. Ricky Petrucciani uit Zwitserland ging met het zilver aan de haal, het brons is voor Alex Haydock-Wilson, ook uit Groot-Brittannië. Bonevacia liep wel zijn beste 400 meter van dit seizoen, maar het was dus net niet genoeg voor een plak.