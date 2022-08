Mijlpalen voor lokale natuurorganisaties

2022 is een goed jaar geweest voor natuurbehoud in de Nederlandse Cariben. Dat concludeert koepelorganisatie DCNA. Zo is de Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary definitief goedgekeurd in de Nederlandse ministerraad. Dat is een belangrijke stap voor de bescherming van haaien, walvissen en dolfijnen in de wateren van de BES-eilanden. Ook zijn de natuurorganisaties dit jaar nieuwe partnerschappen aangegaan. Bovendien is er flink gelobbyd voor een Klimaat Actie Plan. Een van de vele doelstellingen van DCNA is het promoten van activiteiten van beleid en belangenbehartiging, zowel binnen Nederland als op internationaal gebied. Van links naar rechts: DCNA-directeur Tadzio Bervoets en DCNA-voorzitter Dr. Hellen van der Wal presenteren het Klimaat Plan Caribisch Nederland aan de directeur-generaal Koninkrijksrelaties dhr. Henk Brons Foto: Irene Kingma