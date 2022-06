Linkse kandidaat Petro wint presidentsverkiezingen Colombia

De linkse kandidaat Gustavo Petro heeft de presidentsverkiezingen in Colombia gewonnen. Met meer dan 99 procent van de stemmen geteld komt hij uit op 50,5 procent. Zijn rechtse tegenstrever Rodolfo Hernández blijft steken op 47,3 procent en verliest daarmee de verkiezingen. Bijna 20 miljoen Colombianen brachten zondag hun stem uit. De overwinning van de 62-jarige Petro is bijzonder. Nooit eerder kreeg Colombia een linkse president. Petro wil ingrijpende economische en sociale veranderingen doorvoeren. Vooral onder jongeren is hij populair. Petro volgt oud-president Ivan Duque op.