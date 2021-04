Lockdown tergt economie

Ook de huidige lockdown op Curaçao heeft weer een negatief effect op de groei van de economie, dat meldt de Centrale Bank in een recente publicatie. Hoe langer de de lockdown duurt, hoe sterker dit effect zal zijn. Voor het uitbreken van de huidige golf werd er nog een lichte groei van 2,5 procent verwacht door CBCS. Bij een lockdown van vier weken zal deze groei worden vertraagd, maar bij zes weken zal deze al omslaan in een krimp van 0,4 procent, bij achter weken is dit -1,8 procent op het bbp.