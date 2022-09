Loslippige politieagent en Sbab-medewerker gestraft

Een politieagent en een medewerker van Sbab zijn gestraft voor het doorspelen van informatie. De 43-jarige belastingmedewerker kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van twee jaar en een taakstraf. De politieagent kreeg een taakstraf van 80 uur opgelegd en een proeftijd van een jaar. Beide ambtenaren hebben een minimarkteigenaar op Bandabou getipt. De Sbab-medewerker vertelde over een aanstaande controle van het multidisciplinaire team. De agent liet meer los over een dreigende arrestatie. Deze informatie was geheim.

Meer over geheimhoudingsplicht informant kpc minimarkt proeftijd sbab straf taakstraf