Makutu Básiko onder de loep

De makutu básiko gaat onder de loep. Er komt een commissie die zes maanden de tijd krijgt voor een onderzoek naar de makutu básiko. De zogeheten taskforce moet de efficiency van de maximumprijzen voor basisproducten beoordelen. Ook wordt er gekeken naar eventuele alternatieven. Dat meldt het ministerie van Economische Ontwikkeling. In de tussentijd zal de eerdere regeling van de makutu básiko 2012 van kracht zijn. Eerder spanden de importeurs en distributeurs een rechtszaak aan tegen de uitbreiding van de makutu básiko. Volgens hen zou deze maatregel averechts werken. In plaats van de prijzen kunstmatig laag te houden, zou de regering juist de prijzen in de supermarkten opdrijven.