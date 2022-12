Laatste eerbetoon aan rapper Boechi

Fans van de omgekomen rapper Boechi nemen vanmorgen afscheid van hem. Het lichaam van de 30-jarige Tilburger gaat vandaag terug naar Nederland om daar begraven te worden. Het lichaam wordt straks om tien uur ‘s ochtend vervoerd naar luchthaven Hato. Mensen kunnen langs de route hun laatste eer bewijzen. De stoet vertrekt vanuit Aqualectra Mundo Nobo richting Hato. Daarbij volgen ze de carnavalsroute, maar dan in tegengestelde richting. De rapper, die in het echt Ruchendell Windster heette, is vrijdag geliquideerd terwijl hij op het eiland was voor een reeks concerten. De dader loopt nog vrij rond.