Een man van 26 is afgelopen vrijdagochtend aangehouden in Kustbatterij. Hij had een dag eerder zijn moeder en oma bij een ruzie mishandeld. De oma werd meerdere keren in haar gezicht en oog geslagen. Voor haar oogletsel had ze uitgebreide medische behandeling nodig. De man zit voorlopig vast.

Gelabeld als arrestatie kustbatterij mishandeling politie