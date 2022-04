Man aangehouden voor mishandeling

Een 32-jarige man die het oneens was met de factuur die hij gepresenteerd kreeg, sloeg er gisteren op los. De politie kreeg rond lunchtijd een melding binnen van een man die op de Schouwburgweg zou zijn mishandeld. De man had een wond aan zijn hoofd die ernstig bloedde. Uit het politieonderzoek blijkt dat de dader niet blij was met wat hem in rekening werd gebracht voor geleverd werk. Daarop sloeg hij de man met een stuk ijzer. De verdachte zit in voorarrest in afwachting van meer onderzoek.

