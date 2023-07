Man per ongeluk in de buik beschoten

Soms loont het niet om nieuwsgierig te zijn. Een man werd gisteravond met spoed naar het CMC gebracht. Hij liep schotwonden op toen iemand hem een vuurwapen liet zien. Het pistool ging vervolgens per ongeluk af. Bij aankomst in Montaña Rei troffen de agenten het slachtoffer aan met een schotwond in de buik. Er is nog niemand aangehouden. Ook is het vuurwapen nog niet gevonden. Het onderzoek is in volle gang.