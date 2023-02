Man voor de 6e keer veroordeeld voor drugssmokkel

Een 48-jarige Nederlander is dinsdag veroordeeld voor drugssmokkel vanuit Curaçao. De rechter in Brussel legde hem een gevangenisstraf van 50 maanden op. Dit was zijn zesde veroordeling voor het smokkelen van drugs. Op 20 augustus kwam hij met een vlucht vanuit Curaçao aan op Brussels Airport. Toen de douane hem vroeg of hij drugs bij had, antwoordde hij negatief maar dat bleek al snel een leugen. De veertiger had maar liefst 108 bolletjes cocaïne ingeslikt. Doordat hij steeds in de fout gaat vond de rechter een strenge gevangenisstraf op zijn plaats.