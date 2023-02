Willem-Alexander en Maxima bezegelen liefde met slotje

Het is feest in huize Oranje. Vandaag is het 21 jaar geleden dat Willem-Alexander en Máxima elkaar het ja-woord gaven. Om hun liefde te bezegelen hingen ze vanmorgen een slotje aan het Punda Love Heart. Kunstenaar Carlos Blaaker maakte speciaal voor het koningspaar een nieuw hart voor op de Handelskade. Eerder op de ochtend liet het organiserend comité een slot met homofobe tekst verwijderen. Vanavond sluit het koningspaar en Amalia hun tweede dag op Curaçao af met een diner bij de Kathedraal van Doornen. 21 Curaçaoënaars die veel betekenen voor de maatschappij zijn daarvoor uitgenodigd. Het aantal gasten staat symbool voor het 21-jarig huwelijk van het paar.