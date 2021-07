MAN wil duidelijkheid over vaccinatie minister GMN

Oppositiepartij MAN wil duidelijkheid over de vraag of minister Dorothy Pietersz-Janga wel achter het vaccinatiebeleid van de overheid staat. De fractie wil weten of de minister wel of niet gevaccineerd is. Indien dat niet het geval is wil de partij ook van het kabinet weten of de minister dat ook gaat doen in lijn met het huidige beleid van haar ministerie. Fractieleider van de MAN Steven Martina heeft hierover een brief naar de minister gestuurd. Daarin vraagt Martina ook of de minister niet vindt dat een minister het goede voorbeeld moet geven.