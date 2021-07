Regeringspartijen MFK en PNP voeren geen gesprekken met KEM over een mogelijke uitbreiding van de huidige coalitie. Dat schrijft de Amigoe. Volgens MFK-voorzitter Sithree van Heydoorn en PNP-leider Ruthmilda Larmonie-Cecilia is er geen sprake van een toenadering. Volgens van Heydoorn is een uitbreiding van de huidige coalitie op dit moment geen prioriteit. Larmonie-Cecilia heeft naar eigen zeggen bij de MFK moeten navragen of er werkelijk gesprekken plaatsvonden. Gisteren gaf Martines aan in gesprek te zijn met de coalitiepartijen over een mogelijke uitbreiding van de huidige coalitie. Vorige week gaf hij nog aan niet warm te lopen voor deelname aan deze coalitie.

Tagged as coalitie kem mfk pnp regering uitbreiding