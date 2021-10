Maurits de Kort voorgedragen als nieuwe president Hof

Rechter Maurits de Kort is voorgedragen door het Gerechtshof om de nieuwe president te worden van het Hof, zegmaar de hoogste baas van de rechterlijke macht op Curaçao. Dat heeft het Hof vandaag bekend gemaakt. De Kort is nu al vice-president van het Hof. Als zijn benoeming door de ministers van Justitie van de eilanden en door de Rijksministerraad wordt goedgekeurd, volgt hij Eunice Saleh op. De huidige president heeft aangegeven op 1 januari niet te willen verlengen. Dat is wanneer haar eerste termijn afloopt en die van De kort dus zou moeten beginnen.