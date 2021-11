Mauritsz de Kort wordt definitief nieuwe Hof-president

Hij was al voorgedragen, maar de benoeming is nu officieel rond: rechter Mauritsz de Kort is vanaf 1 januari de nieuwe president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft daar vandaag mee ingestemd op voorstel van de Nederlandse minister Dekker van rechtsbescherming. De Kort is sinds 2011 rechter op Curacao, was sinds 2017 al vice-president van het Hof en wordt daar nu dus de hoogste baas. Hij volgt Eunice Saleh op, die besloot niet voor een tweede termijn als Hofpresident gaan.