Máxima bezoekt ‘Kòrsou – Curaçao’ expo

Koningin Máxima heeft de expositie ‘Kòrsou – Curaçao in het Nationaal Archief in Den Haag bezocht.’ De tentoonstelling belicht door documenten en beelden de geschiedenis, cultuur en samenleving van Curaçao. Maxima werd rondgeleid door gastcurator Dyonna Bennett. De veerkracht van Curaçaoënaars door de eeuwen heen stond centraal tijdens de rondleiding. De expo is tot en met 20 november zien. Er zijn plannen om de tentoonstelling naar Curaçao te halen.