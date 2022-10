Silvania wil Statenvergadering over onderzoek BearingPoint

Nu de persconferentie over BearingPoint niet meer doorgaat, wil Financiënminister Silvania een presentatie in de Staten geven. Hij kan dan wel worden bijgestaan door Soab. Het overheidsaccountantsbureau heeft het onderzoek naar het geldverslindende ICT-project bij de belastingdienst gedaan. Maar wil geen technische vragen van de pers over het onderwerp beantwoorden. Dat is in strijd met de beroepsregels. Het kantoor kan wel toelichting geven in een centrale commissievergadering van de Staten. Silvania heeft de Statenvoorzitter gevraagd zo snel mogelijk een vergadering te beleggen.

Meer over BearingPoint silvania SOAB statenvergadering