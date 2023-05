Meer kleingeld in omloop vereist

Er is een tekort aan munten van 5 en 10 cent. Ook zijn er te weinig kwartjes in omloop. Dat meldt de Centrale Bank. Dat komt onder andere doordat een groot deel van het kleingeld blijft zitten in spaarpotten. Hierdoor komt de voorraad munten van de centrale bank onder druk te staan. Met het oog op de introductie van de Caribische gulden volgend jaar heeft het weinig zin om nieuwe munten te slaan. Daarom vraagt de centrale bank burgers hun opgepotte munten te gebruiken bij contante betalingen of deze in te wisselen bij het kantoor in Scharloo. Het kantoor is op werkdagen open van 8.00 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur. Personen met een grote hoeveelheid kleingeld kunnen het beste een afspraak maken via [email protected].