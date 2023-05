Terugkeer Hof naar Punda stap dichterbij

‘Nieuwe mensen, nieuwe zienswijzen’ is het thema van het jaarverslag over 2022 van het Hof van Justitie. Vorig jaar was in veel opzichten een jaar van herstel. Zo zijn enkele belangrijke dossiers voor de bedrijfsvoering van de organisatie afgerond. En is er een besluit genomen over de herinrichting van de ondersteunende diensten. Deze medewerkers zijn geplaatst in hun nieuwe functies. Daarnaast is er een projectgroep ingericht voor de renovatie van het Stadhuis. Dat is een eerste, belangrijke stap in de terugkeer van het hof naar het monumentale ‘21 trapi’ in Punda. Foto: Bea Moedt