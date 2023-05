State of the art 3D-printers voor Green Phenix

Green Phenix beschikt sinds kort over twee geavanceerde 3D-printers. Deze zogenoemde gigabot x-apparaten maken het werk van de sociale onderneming makkelijker. Green Phenix kan nu direct printen vanuit plastic flakes. Daardoor is de thermoplastic draad die door 3D-printers gebruikt wordt om objecten te printen, overbodig geworden. De 3D-printers zijn ontworpen door het Amerikaanse re:3D en gefinancierd met EU-gelden. Green Phenix voert momenteel testen uit om te zien welke instellingen het best zijn voor het plastic op Curaçao. Doel is hoogwaardige eindproducten creëren van gerecycled plastic. Zo vermindert het bedrijf de plastic vervuiling op het eiland en wordt de circulaire economie op Curaçao bevorderd.