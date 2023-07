Meerdere aanhoudingen na politie inval

De politie hield vanmorgen twee verdachten aan. De arrestatie vond plaats in de Kaya Lando in Koraal Specht, na een huiszoeking. Het duo wordt verdacht van autodiefstal en het stelen van auto-onderdelen. De politie nam ook een aantal spullen op het adres in beslag, waaronder wietplantjes. Ook een Kia Rio is afgevoerd. Deze werd te koop aangeboden. De twee verdachten, een man en een vrouw, zitten voorlopig vast. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Beeld: Extra