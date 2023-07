Tweede verdachte in moordzaak Vlaardingen opgepakt

De politie heeft zaterdag een 24-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Vlaardingen. Daarbij kwam de 30-jarige Farchentley Wawoe om het leven. Eerder werd een 17-jarige verdachte aangehouden, die inmiddels is vrijgelaten maar nog wel verdachte is. De tweede verdachte werd zaterdagmiddag op straat in Rotterdam aangehouden. Het slachtoffer is familie van NLS-kopstuk Nuto Wawoe, die eerder dit jaar in Sto. Domingo is opgepakt. Ook Farchentley is geen onbekende van Justitie. Hij kreeg onlangs zes maanden celstraf voor afpersing en bedreiging. Ook moest hij nog voor de rechter verschijnen voor een gewelddadige diefstal en voor wiethandel. De politie onderzoekt wat het mogelijke verband is tussen de afpersingszaak en de dodelijke schietpartij.