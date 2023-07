Atleet Glenka Antonia kreeg gisteren een warm onthaal op luchthaven Hato. Ze is de enige die een medaille behaalde tijdens de Centraal-Amerikaanse en Caribische Spelen in El Salvador. Dat gebeurde op vrijdag in het El Magico Gonzales stadion, in de discipline hoogspringen. Zij sprong 1,84 meter en eindigde op de tweede plaats, waarmee ze de zilveren medaille won.