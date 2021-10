Het aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao is voor het eerst in weken weer tot onder de 300 gedaald. Donderdag stond het aantal actieve besmettingen op het eiland op 298. Er kwamen 21 nieuwe gevallen bij en er mochten 36 mensen uit isolatie. Momenteel liggen er 24 patiënten in het CMC, waarvan 8 op de intensive care.