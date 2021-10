Mondkap niet verplicht, maar wel gewenst voor niet gevaccineerden

Het dragen van mondkapjes is vanaf dinsdag niet meer verplicht, maar als je niet bent gevaccineerd is het wel gewenst. Dat zei epidemioloog Izzy Gerstenbluth vandaag tijdens een persconferentie over de laatste Covid-ontwikkelingen op het eiland en de maatregelen die vanaf volgende week ingaan. In principe kan de overheid volgens Gerstenbluth nu maatregelen versoepelen. Maar voor niet gevaccineerden worden andere voorzorgsmaatregelen zoals sociale afstand en het mijden van groepen wel aangeraden. Het dragen van een mondkapje kan dienen als teken aan anderen om rekening te houden met het feit dat je niet bent gevaccineerd. Verplicht wordt het echter niet. De burger is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuzes, aldus Gerstenbluth.