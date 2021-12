De luchthaven van Curaçao is niet meer in trek bij drugskoeriers. Die conclusie trekt de Amigoe op basis van cijfers van de Nederlandse douane. Dit jaar werd er ongeveer 2600 kilo drugs onderschept op Schiphol. Voornamelijk cocaïne. Vroeger waren Curaçao en Suriname populaire doorvoerlanden. Nu komen de drugs uit de hele wereld. Dat gebeurt vooral via postpakketjes en opvallend vaak verstopt in bevroren vis.

Meer over cocaine drugs hato schiphol