Niet-ingeënte politieagenten voeren geen controles uit

De politie heeft vindt het geen problemen als agenten niet ingeënt zijn. Collega’s die niet kunnen of willen aantonen dat ze ingeënt zijn voeren geen coronacontroles uit, maar worden vervangen door collega’s. Dat zegt het hoofd van de politie in het Antilliaans Dagblad. Hij ontkracht geruchten over een onderbezette team door vaccinweigeraars en zieke agenten. Er zijn zo’n 500 agenten in dienst en de situatie zorgt niet voor capaciteitsproblemen.

Meer over controles covid ingeënt politie