Minister blij met resultaten EFO-toets

Sithree van Heydoorn, de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, is heel tevreden met de uitslag van de EFO-toets. Gisteren werden de resultaten van de Eindtoets Funderend Onderwijs bekend gemaakt. Leerlingen in groep 8 hebben de toets gemaakt. Voor ruim 1100 van hen kwam het VSBO als niveau naar voren, voor een kleine 500 leerlingen is de HAVO het beste vervolgniveau en voor 85 leerlingen is het niveau op AGO vastgesteld. De minister is verder blij dat maar een relatief klein aantal van 28 kinderen in groep 8 moet blijven om de EFO-toets nog een keer te maken. “We werken aan een verbetering van ons onderwijs, en dat is in deze cijfers zichtbaar”, aldus Van Heydoorn.