Minister Cijntje: Economie is aan het herstellen

In 2022 is de economie van Curacao gegroeid met 6.5%. Dat blijkt uit een rapport van het International Monetair Fonds (IMF).

Minister Ruisandro Cijntje van Economische ontwikkeling laat vandaag weten heel blij te zijn met die cijfers.

Volgens hem is het een bewijs dat de economie van ons land echt aan het herstellen is.

Het gaat om een groei van het binnenlands bruto product, zo legt Cijntje vandaag in een persbericht uit. Voor 2023 voorspelt het IMF een nog hogere groei, aldus de minister.

De economische groei is vorig jaar volgens hem vooral ontstaan door een grote groei van het toerisme en investeringen in de prive-sector.