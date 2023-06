Overheid blij met uitspraak rechter in kort geding

De Curaçaose regering is blij met de uitspraak van de rechter in het kort geding dat medisch specialisten en het Curaçao Medical Center tegen de overheid hadden aangespannen.

De zaak gaat over de Landsverordening Normering Topinkomens, die ook gaat gelden voor medisch specialisten in het CMC.

Zij probeerden via de rechter af te dwingen dat de wet voor hen niet zou gelden. De rechter stelde het CMC vandaag op alle punten in het ongelijk en veroordeelde het ziekenhuis tot betaling van de proceskosten. Dat betekent dat er een salarisplafond mag worden ingesteld voor medisch specialisten.

Minister Javier Silvania van Gezondheid laat weten dat hij blij is dat er nu duidelijkheid is over deze zaak. Hij wil zo snel mogelijk met het ziekenhuis en de medisch specialisten om tafel zitten om over de situatie te praten.