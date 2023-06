Veel cruisetoeristen op bezoek

Vandaag waren er meer dan 11.000 cruise passagiers op bezoek in het centrum van Curacao, verdeeld over twee cruiseschepen: Mardi Gras en Carnival Horizon.

Beide schepen maken deel uit van de vloot van cruisemaatschappij CarnivalCruise Line. Meer dan 6400 passagiers varen op de Mardi Gras, bijna 5000 op de Carnival Horizon.

De Mardi Gras bezocht voor het eerst Curacao en werd welkom geheten met een ceremonie door CPA, CTB, Douane en Maduro Shipping.

Het schip met een lengte van 337 meter is het eerste in de vloot van Carnival Cruise Line dat wordt aangedreven door LNG, vloeibaar aardgas.