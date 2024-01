Minister Cijntje spreekt beschuldigingen oud-Commissarissen Aqualectra tegen

Minister Ruisandro Cijntje van MEO herkent zich niet in de beschuldigingen van drie oud-Commissarissen van Aqualectra. Dat laat hij in een verklaring weten. De drie stapten deze week op wegens gebrek aan vertrouwen in de minister. Die zou op de hoogte zijn geweest van een aantal grote uitgaven van Aqualectra door de inmiddels vertrokken directeur Darick Jonis. Voor bedragen van meer dan 1 miljoen gulden moet eerst toestemming komen van de Raad van Commissarissen, maar die zijn daar nooit in gekend. Daarvan zou Cijntje dus op de hoogte geweest zijn. Cijntje op zijn beurt zegt dat hij juist meermaals aan de bel heeft getrokken bij de Raad van Commissarissen, bijvoorbeeld over de blackouts van vorig jaar. In zijn verklaring rept Cijntje niet over de grote uitgaven. De overheid, in de persoon van minister Cijntje, is grootaandeelhouder van Aqualectra.