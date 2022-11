Minister Cooper: Rif-stadion verdwijnt

Het Rif-stadion Johnny Vrutaal moet verdwijnen. Dat heeft minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling Charles Cooper gezegd. Volgens zijn ministerie past het stadion dat ligt tussen Riffort Village, de Megapier en het SVB-kantoor niet in de ontwikkelingsplannen van het gebied. Cooper heeft deze plannen besproken in de ministerraad. Het gaat volgens hem om gebiedsontwikkeling, zoals dat wordt beschreven in het Landspakket. Het is volgens Cooper de bedoeling dat met Nederlandse experts wordt gewerkt aan de ontwikkeling van overheidsterreinen die het land ook wat kunnen opleveren.

In het Johnny Vrutaal-stadion worden nog regelmatig honkbalwedstrijden gehouden, in het verleden vonden er ook muziekoptredens plaats.