Ministerraad buigt zich over landsverordening basisbetaalrekening

De Landsverordening basisbetaalrekening wordt morgen in de ministerraad behandeld. De wet maakt het openen van een basisbetaalrekening voor alle meerderjarige inwoners mogelijk. Minister van Financiën Javier Silvania (MFK) vindt het belangrijk dat iedereen die rechtmatig op Curaçao verblijft, kan beschikken over een betaalrekening bij een financiële instelling. Vooral nu steeds meer banken overgaan op digitale dienstverlening. Contante betalingen en ook het gebruik van cheques worden steeds meer in de ban gedaan.

