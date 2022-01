Misbruik minderjarigen op sociale media

Regelmatig krijgt de politie meldingen van pornografische beelden van minderjarigen die op sociale media worden verspreid. De politie waarschuwt dat het delen van deze beelden strafbaar is. Niet alleen de makers van de filmpjes worden vervolgd, maar ook degenen die het verspreiden of op hun telefoon hebben. De politie doet een dringende oproep om de beelden niet door te sturen, maar direct te verwijderen van de telefoon of computer.